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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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Позицию по Беларуси Америка сформирует после президентских выборов в США. Пока резких движений Вашингтон делать не будет

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США, санкции, Лукашенко (пока все сложно).

Еще раз о важности следить за формальной стороной дела.

1. Есть заявление профильного комитета Сената США. О нелегитимности Лукашенко.

2. Есть разгон по СМИ, в том числе белорусским, информации о том, что США не признают Лукашенко легитимным.

А теперь оцениваем формальную сторону дела. Факт – сенаторы и значительная часть Госдепа за более резкую позицию. Окружение Трампа – не спешит.

Формально есть резкие заявления отдельных политиков, структур, но нет statement (заявления) от имени государства. Это называется реалполитик.

И, наконец, по вопросу санкций – Reuters заявляет, что, по их данным, США не будут присоединяться к санкциям Канады и Великобритании по Беларуси. Ожидают "компромисса" ЕС по данному вопросу, чтобы потом провести консультации по общим подходам. Это означает, что более резкого формата (на который идут Канада и Великобритания) не будет. Вновь реалполитик.

Еще одна часть ребуса – назначение посла и будущее вручение верительных грамот. Кому их будут передавать.

Какой из этого вывод? Не надо обманывать себя. Даже если очень хочется. Ведь если есть иллюзии, нет дальнейшей работы – считаешь, что и так все прекрасно.

А работать по данному направлению можно и нужно. Не столько и не только в вопросах санкций, сколько в "подъеме" белорусской темы в повестке Госдепа. Пока что она в условном "третьем десятке".

Теперь о перспективах. Более жесткая (или, наоборот, мягкая) позиция будет сформирована после президентских выборов на основе ситуации в Беларуси на тот момент. Пока же никаких резких движений Вашингтон делать не будет. Во-первых, не до того (помним про третий десяток), во-вторых, ситуация динамичная, баланс меняется и выдержать паузу на фоне недостатка информации (еще раз напоминаю про третий десяток – это значит, что количество специалистов Госдепа и аналитиков, копающих белорусскую тему, минимально) нет смысла.

При этом белорусская тема не является "жертвой" конфликта демократов с республиканцами. Среди сторонников как более жестких, так и более мягких действий есть представители обеих партий.

Теперь повторю вывод – такая ситуация прогнозируемая и ее изменение требует работы, а не создания "ура-победной" картинки.

С агитационными ресурсами, которые разгоняли тему, понятно. Странно, что часть журналистов СМИ подхватили ее.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Беларусь, Игорь Тышкевич, выборы президента США 2020, протесты в Беларуси
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