В Беларуси студенты устраивают "сидячие демонстрации". Руководители вузов пугают их прокуратурой и ОМОН

Руководители некоторых белорусских университетов, чьи студенты вышли на акции протеста, призывают учащихся разойтись, пугают их прокуратурой и задержаниями бойцами ОМОН.

Студенты ряда белорусских университетов вышли на "сидячие акции протеста" в знак солидарности со студентами, которых задержали на митингах. Об этом сообщает TUT.BY в Telegram.

К акции присоединились студенты Минского государственного лингвистического университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного экономического университета, Академии управления при президенте Республики Беларусь, Витебского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета, Академии искусств, Белорусского государственного университета физической культуры и других.

Руководство университетов отговаривает учащихся от участия в акции. В частности, проректор БНТУ Георгий Вершина просит студентов уйти с крыльца и перестать записывать видео, сообщает TUT.BY.

"Вы хотите, чтобы прокуратура пришла", – говорит он.

Разогнать студентов пытается и администрация БГЭУ, сообщает NEXTA. Они уговаривают студентов уйти, иначе их заберет ОМОН.

К Гродненскому государственному университету имени Янки Купалы, студенты которого тоже вышли на акцию, приехала милиция, сообщает NEXTA. По данным Telegram-канала, троих студентов задержали.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты.