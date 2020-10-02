США ввели санкции против белорусских чиновников. Лукашенко в списке нет

Министерство финансов США ввело санкции против восьми официальных лиц Беларуси, самого президента страны Александра Лукашенко в санкционном списке нет.

Минфин США не стал вводить санкции против Лукашенко Фото: ЕРА

США ввели санкции против восьми белорусских чиновников – представителей МВД Беларуси и Центральной избирательной комиссии. Об этом 2 октября сообщило министерство финансов США.

Под санкции попали люди, которые, по мнению США, несут ответственность за фальсификации на выборах президента Беларуси и жестокие разгоны мирных протестующих:

Хазалбек Атабеков – заместитель командующего внутренними войсками МВД;

Дмитрий Балаба – командир минского ОМОН;

Александр Барсуков – заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности;

Елена Дмухайло – секретарь ЦИК Беларуси;

Вадим Ипатов – зампредседателя ЦИК;

Юрий Караев – глава МВД;

Иван Кубраков – начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома;

Юрий Назаренко – заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками.

Самого белорусского президента Александра Лукашенко в санкционном списке нет.