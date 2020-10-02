США ввели санкции против белорусских чиновников. Лукашенко в списке нет

США ввели санкции против восьми белорусских чиновников – представителей МВД Беларуси и Центральной избирательной комиссии. Об этом 2 октября сообщило министерство финансов США.
Под санкции попали люди, которые, по мнению США, несут ответственность за фальсификации на выборах президента Беларуси и жестокие разгоны мирных протестующих:
Самого белорусского президента Александра Лукашенко в санкционном списке нет.
Вся собственность попавших под санкции лиц на территории США будет заблокирована, они не смогут совершать с ней никаких операций. Кроме того, под ограничения попадут все юридические лица, которые на 50% и более принадлежат указанным чиновникам.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. Многие государства заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.
2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Лукашенко в санкционный список не внесли.