В Беларуси за время митингов задержали более 13 тыс. человек

Пик задержаний митингующих в Беларуси пришелся на 9–12 августа, когда было задержано более 6700 человек, сообщает издание "Наша Ніва".

В Беларуси за время протестов против фальсификации выборов задержали 13 550 митингующих. Об этом сообщает "Наша Ніва" в Telegram.

Как отмечает издание, такую цифру они получили, приплюсовав все данные министерства внутренних дел Беларуси. В те дни, когда данные МВД не публиковались, журналисты включали цифру, собранную правозащитниками.

Пик задержаний пришелся на 9–12 августа, когда, по данным МВД Беларуси, было задержано более 6700 человек.

Журналисты отмечают, что масштаб задержаний в Беларуси по отношению к общей численности населения в республике соответствует задержанию 205 тыс. человек в России или 60 тыс. в Польше или Украине.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.