Протесты в Беларуси. СМИ сообщили о задержанных, в Минске закрыты станции метро

Белорусские независимые СМИ сообщили о колонне военной техники в центре Минска. В городе блокируют интернет, закрыты несколько станций метрополитена. В Витебске задержали журналистов оппозиционных сайтов.

В Беларуси перед воскресной акцией протеста начались проблемы с доступом в интернет. Об этом сообщил 4 октября Telegram-канал TUT.BY.

"В Минске около 14.00 начались проблемы с доступом в интернет через мобильную связь. Затруднения уже можно назвать стандартными, сайты либо вовсе не открываются, либо на это уходит много времени. Проблемы есть у абонентов всех трех операторов", – сказано в сообщении.

Также Telegram-канал сообщил, что у Дворца спорта в Минске припарковались силовики, ранее колонна военной техники – водометы и автозаки – проехала по улицам города.

По информации TUT.BY, в столице Беларуси закрыты некоторые станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".

В Минске между гостиницей "Юбилейная" и домом профсоюзов собралось несколько десятков человек, сообщил Telegram-канал "Выборы видишь? | TUT.BY Политика".

"Они просто стоят, иногда скандируя "Жыве Беларусь". Рядом дежурит Красный крест", – сказано в сообщении.

По информации TUT.BY, в Минске начались задержания людей. СМИ также сообщило о задержании жуналистов в Витебске.

"В Витебске сотрудники милиции увезли в РОВД корреспондента TUT.BY и БелаПАН Татьяну Матвееву и фотокорреспондента TUT.BY и газеты "Народная Воля" Алеся Пилецкого", – отмечено в посте.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.