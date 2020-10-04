Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ІТ-специалистов из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому будет продлен до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси – предпринимателей, высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский подписал указ, который позволит белорусским IT-специалистам и их семьям переехать в Украину Фото: president.gov.ua

2 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №420/2020 о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей, сказано в сообщении.

"Правительство должно внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Беларуси. При этом необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории", – отметили в ОПУ.

Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства ІТ-специалистов из Беларуси. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

"Согласно указу, требует совершенствования процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога. Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине", – сказано в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

29 сентября белорусская IT-компания PandaDoc, сотрудники которой подверглись репрессиям в Беларуси, заявила о переносе офиса в Украину. Около 60 программистов из минского офиса PandaDoc уже переехали в Украину. Решение о прекращении деятельности в Беларуси было принято после ареста четырех сотрудников компании.