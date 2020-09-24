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Если власть Беларуси не найдет возможности диалога со своими людьми, ее не будет – Зеленский

В вопросе, касающимся ситуации в Беларуси, Украина поддерживает позицию европейских партнеров, заявил президент Украинского государства Владимир Зеленский.

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Зеленский: Мы знаем, что такое кровопролитие, мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане.. Если власть Беларуси не остановит те действия, направленные против своего народа, они получат очень мощный ответ
Зеленский: Мы знаем, что такое кровопролитие, мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане.. Если власть Беларуси не остановит те действия, направленные против своего народа, они получат очень мощный ответ
Фото: president.gov.ua

Если власть Беларуси не остановит действия, направленные против народа страны, она может получить мощный ответ. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил на брифинге во время визита в Словакию, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Мы можем очень долго говорить о братском народе Беларуси, действительно исторически между нашими странами дружба... Мы знаем, что такое кровопролитие, мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели, как горели люди и здания. То, что мы сегодня видим: если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный ответ от народа. Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет", – сказал он. 

Зеленский добавил, что в вопросе, касающемся ситуации в Беларуси Украина солидарна с европейскими партнерами. 

"Тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза", – подчеркнул он. 

Пост президента Беларуси с 1994 года занимает Александр Лукашенко. По официальным данным, он победил на выборах, которые состоялись в начале августа, набрав 80,1% голосов. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. 

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

В координационном совете белорусской оппозиции инаугурацию назвали "жалким цирком" и сравнили ее с "воровской сходкой", а Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протестыВ Минске против протестующих милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства". 

Теги: Украина, Беларусь, Владимир Зеленский, протесты в Беларуси
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