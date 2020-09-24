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Жену политтехнолога Шклярова не пускают к нему в СИЗО Минска

Хизер Шклярова, жена российского политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в Беларуси 29 июля, обеспокоена физическим и психическим состоянием его здоровья.

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Шкляров с женой обмениваются письмами через адвоката политтехнолога
Шкляров с женой обмениваются письмами через адвоката политтехнолога
Фото: wikipedia.org

Российский политтехнолог и постоянный автор "Новой газеты" Виталий Шкляров, который находится в минском СИЗО, подвергался жестокому обращению и был лишен медицинской помощи, после того как в заключении у него проявились симптомы, похожие на COVID-19. Об этом рассказала жена политтехнолога Хизер Шклярова, сообщил BuzzFeed News.

Шклярова является сотрудницей Госдепартамента США, белорусские власти не разрешают ей встречу с мужем, общение происходит через адвоката Шклярова. Супруги передают друг другу письма. 

Она обеспокоена физическим и психическим состоянием своего мужа, отмечает сайт.

Государственный телеканал Беларуси ОНТ сообщал, что Шклярова задержали в Минске 29 июля накануне президентских выборов. По версии спецслужб страны, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни".

По информации канала, Шкляров работал в предвыборном штабе канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. Он также комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского, мужа белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

"Радио Свобода" пишет, что Шкляров живет в США, а в Гомеле проживает его мать. Политтехнолог известен резкой критикой президента Беларуси Александра Лукашенко.

3 сентября госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Беларуси освободить Шклярова.

8 сентября у Шклярова поднялась температура выше 39°, однако в СИЗО ему отказались сделать тест на COVID-19 и флюорографию. Политтехнологу вызвали врача через три дня после повышения температуры. Из лекарств Шклярову дали только ибупрофен, сообщил адвокат политтехнолога Антон Гашинский.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, СИЗО, Госдепартамент США, Виталий Шкляров, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, протесты в Беларуси
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