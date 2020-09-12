Российского политтехнолога Шклярова держат в СИЗО Минска. У него сломан палец, высокая температура и кашель

У российского политтехнолога Виталия Шклярова в СИЗО Минска 8 сентября поднялась температура. Через три дня после повышения температуры ему вызвали врача, но отказались делать тест на COVID-19, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

Шклярова посадили в СИЗО Минска, у него высокая температура и сильный кашель Фото: svoboda.org

У российского политтехнолога и постоянного автора "Новой газеты" Виталия Шклярова, который находится в минском СИЗО, несколько дней держится высокая температура и кашель. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал адвокат Антон Гашинский, защищающий Шклярова.

По словам защитника, несмотря на температуру выше 39°, которая поднялась у Шклярова 8 сентября, ему отказались сделать тест на COVID-19 и флюорографию. Политтехнологу вызвали врача через три дня после повышения температуры. Из лекарств Шклярову дали только ибупрофен, добавил адвокат в разговоре с журналистами.

У Шклярова также сломан палец. Адвокат отметил, что перелом подтвердили в СИЗО, но не стали лечить. Сам Шкляров отказывается рассказать, как это произошло, и сильно напуган, подчеркнул Гашинский.

Адвокат уточнил, что посещал СИЗО накануне, 11 сентября, но Шклярова к нему не вывели. Гашинский обратился к начальнику медицинской части с требованием посетить подзащитного в камере и лично провести осмотр.

Шкляров предполагает, что мог заразиться коронавирусом от одного из сокамерников, поскольку в их числе были наркоманы, убийцы и насильники, рассказал Гашинский.

Государственный телеканал Беларуси ОНТ сообщал, что Шклярова задержали в Минске 29 июля накануне президентских выборов. По версии спецслужб страны, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни".

По информации канала, Шкляров работал в предвыборном штабе канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. Он также комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского, мужа белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

"Радио Свобода" пишет, что Шкляров живет в США, а в Гомеле проживает его мать. Политтехнолог известен резкой критикой президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против возможной фальсификации выборов президента страны. Центризбирком Беларуси 14 августа объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.