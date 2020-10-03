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В Минске умер мужчина, вероятно, избитый в СИЗО

41-летний Денис Кузнецов заявил, что был избит в изоляторе в Минске после задержания, 29 сентября его госпитализировали. Сегодня он скончался. В СИЗО говорят, что мужчина упал со второго яруса кровати.

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В переулке Окрестина в Минске находится следственный изолятор, куда доставляют задержанных на митингах
В переулке Окрестина в Минске находится следственный изолятор, куда доставляют задержанных на митингах
Фото: svaboda.org

3 октября в минской больнице скорой помощи умер мужчина, вероятно, избитый в следственном изоляторе в переулке Окрестина, сообщает "Белсат".

Он получил переломы черепа, многочисленные гематомы, открытую черепно-мозговую травму средней степени, переломы ребер, перелом правой подвздошной кости и другие травмы.

До последнего момента он находился в реанимации без сознания, но перед госпитализацией рассказал врачам, что его били сотрудники камеры временного содержания.

Его жена сказала телеканалу, что он не ходил на митинги оппозиции.

"Он неконфликтный человек. Мы не можем понять, как он попал на Окрестина. Мы не знаем обстоятельств. Он пошел на работу, сказал, что будет через день", – сообщила супруга погибшего.

В СИЗО медикам заявили, что мужчина упал со второго яруса кровати и получил травмы.

"Еврорадио" сообщает, что умершего звали Денис Кузнецов, ему был 41 год.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека 1 сентября сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протестах.

Теги: СИЗО, Минск, больница, медики, травмы, протесты в Беларуси
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