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Белорусский телеканал назвал Украину "бывшей УССР"

В выпусках новостей "Столичного ТВ" Беларуси появились титры "бывшая УССР", так журналисты называют Украину. Изменилось также обозначение Литвы и Польши.

 
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Белорусские телевизионщики придумали особое название для Украины
Белорусские телевизионщики придумали особое название для Украины
Скриншот: CTVBY / YouTube

Белорусский государственный телеканал "Столичное ТВ" называет Украину "бывшей УССР".

В выпуске новостей за 3 октября именно такой геотитр появился во время сюжета об эпидемической ситуации в Украине.

Видео из Литвы на этом канале подписывают "Бывшая советская Литовская республика", а кадры из Польши – "Бывшая Польская Народная Республика".

ВИДЕО
Видео: CTVBY / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. 17 сентября он заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят". 2 октября стало известно об отзыве белорусских послов из Польши и Литвы.

30 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Теги: телевидение, Украина, Беларусь, Польша, Литва
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