Протесты в Беларуси. В Минске прошел марш пенсионеров, они скандировали: "Бабушки против ОМОНа"

Белорусские пенсионеры поддержали участников протестов, которые продолжаются в стране с 9 августа. Пенсионеры прошли по центру Минска, скандируя "Да здравствует Беларусь!" и "Не хотим 37-го".

Пенсионеры собрались на площади Независимости и пошли в сторону государственного лингвистического университета Фото: svaboda.org

5 октября в Минске прошел марш пенсионеров, его участники, проходя мимо здания Комитета госбезопасности Беларуси, скандировали "Бабушки против ОМОНа", об этом сообщает "Радыё Свабода" в Telegram.

Пенсионеры собрались на площади Независимости и пошли в сторону Минского государственного лингвистического университета. Люди держали цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Не верю Лукашенко, верю своим детям и Алексиевич".

Дойдя до университета, пенсионеры начали скандировать: "Бабушки за вас".

Участники марша также скандировали "Да здравствует Беларусь" и "Не хотим 37-го".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

4 октября участие в демонстрациях принимали, в частности, десятки тысяч минчан, они требовали освободить всех задержанных во время протестных акций. В столице Беларуси были закрыты четыре станции метро, с перебоями работал мобильный интернет. Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании 317 человек на акциях протеста.