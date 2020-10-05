Беларусь не примет Всемирную шахматную олимпиаду из-за финансовых проблем

Беларусь потеряла право принимать Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года. Международная федерация шахмат ФИДЕ заявила, что белорусские организаторы не выполнили ряд обязательств, сообщает шахматный портал Chess.com 4 октября со ссылкой на комментарий федерации.
"Следует отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения", – сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.
Министерство спорта и туризма Беларуси не может гарантировать предоплату и страхование, рассказал Мартынов.
"FIDE ведет переговоры добросовестно уже несколько месяцев. К сожалению, они не дали результатов. Нарушения и их значение организаторы не оспаривают", – добавил он.
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в беседе с Chess.com подчеркнул, что финансовые проблемы белорусских организаторов могут быть не связаны с политическими волнениями в стране.
"Конечно, это не помогает, но это определенно не основная причина. Еще в начале лета, перед выборами, они [представители Беларуси] сказали нам, что не могут организовать мероприятия", – сказал он.
Беларусь выиграла заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады-2022 в октябре 2018 года. Пока неизвестно, где будет проходить Всемирная шахматная олимпиада, поскольку ФПИДЕ еще не провела новый конкурс, следует из данных федерации.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа из-за фальсификации результатов голосования на выборах президент. По официальным данным, на них победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняют митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
В частности, 4 октября в Беларуси задержали 200 участников акций протеста. На демонстрации в этот день вышли десятки тысяч минчан, требуя освободить всех задержанных во время протестных акций. В Минске закрыли четыре станции метро, с перебоями работал мобильный интернет.
Во время акций прошел Марш освобождения заключенных, участники которого испортили водомет, с помощью которого силовики пытались разогнать шествие.