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Беларусь не примет Всемирную шахматную олимпиаду из-за финансовых проблем

Беларусь нарушила финансовые обязательства, которые взяла на себя как организатор Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Поэтому страна лишается права на ее проведение, рассказал юрист Международной федерации шахмат ФИДЕ Александр Мартынов.

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Беларусь выиграла заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады-2022 в октябре 2018 года
Беларусь выиграла заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады-2022 в октябре 2018 года
Фото: EPA

Беларусь потеряла право принимать Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года. Международная федерация шахмат ФИДЕ заявила, что белорусские организаторы не выполнили ряд обязательств, сообщает шахматный портал Chess.com 4 октября со ссылкой на комментарий федерации.

"Следует отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения", – сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.

Министерство спорта и туризма Беларуси не может гарантировать предоплату и страхование, рассказал Мартынов.

"FIDE ведет переговоры добросовестно уже несколько месяцев. К сожалению, они не дали результатов. Нарушения и их значение организаторы не оспаривают", – добавил он.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в беседе с Chess.com подчеркнул, что финансовые проблемы белорусских организаторов могут быть не связаны с политическими волнениями в стране.

"Конечно, это не помогает, но это определенно не основная причина. Еще в начале лета, перед выборами, они [представители Беларуси] сказали нам, что не могут организовать мероприятия", – сказал он.

Беларусь выиграла заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады-2022 в октябре 2018 года. Пока неизвестно, где будет проходить Всемирная шахматная олимпиада, поскольку ФПИДЕ еще не провела новый конкурс, следует из данных федерации.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа из-за фальсификации результатов голосования на выборах президент. По официальным данным, на них победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняют митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В частности, 4 октября в Беларуси задержали 200 участников акций протеста. На демонстрации в этот день вышли десятки тысяч минчан, требуя освободить всех задержанных во время протестных акций. В Минске закрыли четыре станции метро, с перебоями работал мобильный интернет.

Во время акций прошел Марш освобождения заключенных, участники которого испортили водомет, с помощью которого силовики пытались разогнать шествие.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, шахматы, Минск, Олимпиада, кризис, ФИДЕ, Аркадий Дворкович, силовики, протесты в Беларуси
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