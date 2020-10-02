Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ

В Беларуси изменили порядок аккредитации иностранных СМИ, в связи с этим действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращено. Об этом 2 октября сообщили на сайте министерства иностранных дел Беларуси.
Согласно информации, новое положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до пяти дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.
В сообщении говорится, что информационный суверенитет Беларуси является важным элементом безопасности, поэтому государство вынуждено "реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе в виде новых норм положения".
В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек иностранным СМИ официально прекращено со 2 октября.
Комиссия по вопросам аккредитации начнет работать в новом составе с 5 октября, в этот же день стартует прием электронных заявок от представителей иноСМИ.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.
2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Лукашенко в санкционный список не внесли.
В этот же день санкции против восьми официальных лиц Беларуси ввел минфин США.