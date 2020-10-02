Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ

Со 2 октября все иностранные СМИ в Беларуси лишили аккредитации, переаккредитация по новому порядку будет проходить со следующей недели.

В Беларуси изменили порядок аккредитации иностранных СМИ, в связи с этим действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращено. Об этом 2 октября сообщили на сайте министерства иностранных дел Беларуси.

Согласно информации, новое положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до пяти дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.

В сообщении говорится, что информационный суверенитет Беларуси является важным элементом безопасности, поэтому государство вынуждено "реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе в виде новых норм положения".

В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек иностранным СМИ официально прекращено со 2 октября.

Комиссия по вопросам аккредитации начнет работать в новом составе с 5 октября, в этот же день стартует прием электронных заявок от представителей иноСМИ.