Путин и Лукашенко обсудили "попытки вмешательства в Беларусь извне"

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко считают, что "возникшие проблемы" в Беларуси в скором времени будут урегулированы, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Лукашенко обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе их встречи в Сочи Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили "попытки вмешательства в Беларусь извне". Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждая ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов, Путин и Лукашенко выразили уверенность в том, что "возникшие проблемы" в скором времени будут урегулированы.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи двух президентов в Сочи 14 сентября, а также договорились об укреплении союзничества своих стран.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светалана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. На ней, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

После проведенной 23 сентября тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины подчеркнул, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.