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МИД Украины выразил протест в связи с участием Константинова в форуме регионов Беларуси и РФ

Украина выразила протест в связи с участием в белорусско-российском форуме представителя оккупационных властей Крыма Владимира Константинова. Представитель посольства Беларуси сказал, что позиция Минска "в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась".

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МИД Украины пригласил белорусского дипломата для объяснений
МИД Украины пригласил белорусского дипломата для объяснений
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с участием в форуме регионов Беларуси и РФ представителя оккупационных "властей" аннексированного Крыма, так называемого спикера "парламента Крыма" Владимира Константинова. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Советника-посланника посольства Беларуси в Киеве в четверг пригласили в МИД Украины для объяснений.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Представитель посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась", – говорится в сообщении.

Также в ходе встречи украинская сторона обсудила с белорусским дипломатом инцидент с остановкой и досмотром авто посла Украины в Минске Игоря Кизима, так как МИД Украины пока не получил разъяснений по поводу этого инцидента.

"Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым другим государством. Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр", – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Форум 28–29 сентября прошел в режиме онлайн.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Константинов с 2010-го по 2014 год был главой Верховного совета АР Крым. После аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов. Находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, Крым, Беларусь, МИД Украины, оккупация, аннексия, нота протеста
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