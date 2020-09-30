Рада осудила "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму

Верховная Рада Украины осудила очередные незаконные "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму, которые провели 13 сентября, принятием постановления №4109 "О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", документ поддержали 276 народных депутатов.

Своим заявлением, которое опубликовано вместе с проектом постановления, депутаты называют незаконные выборы в Крыму грубым нарушением Конституции, законодательства Украины и основополагающих норм международного права.

"Результаты этого незаконного голосования, как и результаты всех предыдущих так называемых выборов в оккупированном Крыму, являются ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", – сказано в заявлении.

Парламентарии поблагодарили международных партнеров, заявивших ранее о нелегитимности выборов в Крыму. Украинские депутаты обратились к демократическим странам с призывом продолжить международное политическое и экономическое давление на Россию, чтобы прекратить оккупацию украинского Крыма.

Депутаты напомнили о милитаризации полуострова Россией.

"Это угрожает безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы и более широкого региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Милитаризация Крыма блокирует возможности Украины осуществлять свои суверенные права морской державы в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива", – сказано в заявлении.

Принятое сегодня постановление Рады поручает спикеру парламента Украины направить текст вышеуказанного заявления в национальные парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября проходили российские "выборы". В Севастополе выбирали "главу города", депутата "парламента города" и депутатов двух "муниципальных советов". Проходили "довыборы" двух "депутатов Нахимовского совета". Во всем Крыму проводили дополнительные "выборы" депутата в "парламент Крыма", депутата "Симферопольского городского совета" и "депутата Раздольненского сельского совета".

Европейский союз не признал местные "выборы" в оккупированном Крыму.