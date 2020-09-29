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Кулеба: Мировое сообщество не должно закрывать глаза на террористические методы России на Донбассе и в Крыму

28 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие во второй виртуальной министерской встрече Группы друзей жертв терроризма, которая состоялась в рамках общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН.

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Украина седьмой год подряд противостоит вооруженной агрессии и террористическим методам России на Донбассе и в Крыму Кулеба
Украина седьмой год подряд противостоит вооруженной агрессии и террористическим методам России на Донбассе и в Крыму – Кулеба
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил терроризм и насильственный экстремизм как одни из ключевых вызовов международному миру и развитию.

Об этом он заявил во время виртуальной министерской встречи Группы друзей жертв терроризма (международное политическое объединение стран-единомышленников, занимающееся проблемами защиты прав людей, пострадавших в результате террористических актов), которая состоялась 28 сентября в рамках общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Кулеба привлек внимание участников встречи к опыту Украины, которая уже седьмой год подряд противостоит вооруженной агрессии и террористическим методам России на временно оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму.

"Мировое сообщество не должно закрывать глаза на попытки государства – постоянного члена Совбеза ООН [России] заставить замолчать защитников прав человека, гражданских активистов и журналистов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса под видом проведения контртеррористических мероприятий", – заявил он.

Кулеба подчеркнул важность консолидации международных усилий для того, чтобы обеспечить соблюдение прав жертв терроризма и предоставление им надлежащей поддержки, помощи и реабилитации.

Не менее важной задачей он назвал привлечение к ответственности всех организаторов, наставников и спонсоров террористической деятельности.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, ООН, Донбасс, агрессия, аннексия, Дмитрий Кулеба, война в Украине, война на Донбассе
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