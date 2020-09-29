Кулеба: Мировое сообщество не должно закрывать глаза на террористические методы России на Донбассе и в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил терроризм и насильственный экстремизм как одни из ключевых вызовов международному миру и развитию.
Об этом он заявил во время виртуальной министерской встречи Группы друзей жертв терроризма (международное политическое объединение стран-единомышленников, занимающееся проблемами защиты прав людей, пострадавших в результате террористических актов), которая состоялась 28 сентября в рамках общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Кулеба привлек внимание участников встречи к опыту Украины, которая уже седьмой год подряд противостоит вооруженной агрессии и террористическим методам России на временно оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму.
"Мировое сообщество не должно закрывать глаза на попытки государства – постоянного члена Совбеза ООН [России] заставить замолчать защитников прав человека, гражданских активистов и журналистов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса под видом проведения контртеррористических мероприятий", – заявил он.
Кулеба подчеркнул важность консолидации международных усилий для того, чтобы обеспечить соблюдение прав жертв терроризма и предоставление им надлежащей поддержки, помощи и реабилитации.
Не менее важной задачей он назвал привлечение к ответственности всех организаторов, наставников и спонсоров террористической деятельности.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.