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Сенсаций и прорывов не будет. Кулеба заявил, что раны в отношениях Украины и Венгрии нужно лечить осторожно

Перед встречей с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что закон "Об образовании" меняться не будет.

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Кулеба: Закон "Об образовании" в части обучения для нацменьшинств менять не будем
Кулеба: Закон "Об образовании" в части обучения для нацменьшинств менять не будем
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в отношениях с Венгрией не стоит ждать быстрых сдвигов, потому что "раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям" нужно лечить осторожно. Об этом он заявил 23 сентября в своем видеообращении в Facebook перед встречей с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде.

"Раны, которые были нанесены украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и подходить к этому очень осторожно. Маленькими шагами двигаемся вперед к поискам тех решений, которые будут взаимоприемлемыми для Украины и Венгрии", – сказал он.

Сенсаций и прорывов в визите Сийярто также не будет, но он является очень важным шагом к дипломатическим прорывам в интересах Украины и Европы в целом, пояснил Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/10158592449263389/

Министр отметил, что Украина не собирается менять закон "Об образовании" под требования Будапешта, поскольку были выполнены все рекомендации Венецианской комиссии.

"Будем говорить с партнерами про то, как имплементировать законодательство и каким образом устранить негативные явления с венгерской стороны в 2017 году после принятия этого закона", – сказал Кулеба.

Встреча глав МИД проходит на фоне ухудшений отношений двух стран после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине (в Закарпатье проживает около 150 тыс. венгров). В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Кулеба заявил в июне 2020 года, что Украина откорректировала закон об образовании по рекомендации Венецианской комиссии. 

Следствием напряженных отношений с Венгрией на фоне этого закона стало то, что Украина под предлогом эпидемической ситуации не пустила в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Арпада Потапи.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина" 29 июля сказал, что Венгрия собирается и дальше сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров.

Теги: Закарпатье, Ужгород, МИД Украины, Венгрия, украинский язык, Будапешт, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, закон об образовании, Иштван Ийдярто
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