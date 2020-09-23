Сенсаций и прорывов не будет. Кулеба заявил, что раны в отношениях Украины и Венгрии нужно лечить осторожно

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в отношениях с Венгрией не стоит ждать быстрых сдвигов, потому что "раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям" нужно лечить осторожно. Об этом он заявил 23 сентября в своем видеообращении в Facebook перед встречей с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде.
"Раны, которые были нанесены украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и подходить к этому очень осторожно. Маленькими шагами двигаемся вперед к поискам тех решений, которые будут взаимоприемлемыми для Украины и Венгрии", – сказал он.
Сенсаций и прорывов в визите Сийярто также не будет, но он является очень важным шагом к дипломатическим прорывам в интересах Украины и Европы в целом, пояснил Кулеба.
Министр отметил, что Украина не собирается менять закон "Об образовании" под требования Будапешта, поскольку были выполнены все рекомендации Венецианской комиссии.
"Будем говорить с партнерами про то, как имплементировать законодательство и каким образом устранить негативные явления с венгерской стороны в 2017 году после принятия этого закона", – сказал Кулеба.
Встреча глав МИД проходит на фоне ухудшений отношений двух стран после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине (в Закарпатье проживает около 150 тыс. венгров). В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Кулеба заявил в июне 2020 года, что Украина откорректировала закон об образовании по рекомендации Венецианской комиссии.
Следствием напряженных отношений с Венгрией на фоне этого закона стало то, что Украина под предлогом эпидемической ситуации не пустила в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Арпада Потапи.
Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина" 29 июля сказал, что Венгрия собирается и дальше сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров.