Сенсаций и прорывов не будет. Кулеба заявил, что раны в отношениях Украины и Венгрии нужно лечить осторожно

Перед встречей с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что закон "Об образовании" меняться не будет.

Кулеба: Закон "Об образовании" в части обучения для нацменьшинств менять не будем Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в отношениях с Венгрией не стоит ждать быстрых сдвигов, потому что "раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям" нужно лечить осторожно. Об этом он заявил 23 сентября в своем видеообращении в Facebook перед встречей с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде.

"Раны, которые были нанесены украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и подходить к этому очень осторожно. Маленькими шагами двигаемся вперед к поискам тех решений, которые будут взаимоприемлемыми для Украины и Венгрии", – сказал он.

Сенсаций и прорывов в визите Сийярто также не будет, но он является очень важным шагом к дипломатическим прорывам в интересах Украины и Европы в целом, пояснил Кулеба.

Министр отметил, что Украина не собирается менять закон "Об образовании" под требования Будапешта, поскольку были выполнены все рекомендации Венецианской комиссии.

"Будем говорить с партнерами про то, как имплементировать законодательство и каким образом устранить негативные явления с венгерской стороны в 2017 году после принятия этого закона", – сказал Кулеба.