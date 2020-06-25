Сийярто заверил, что Венгрия заинтересована в скорейшем решении спорных вопросов с Украиной

Об этом он заявил в Киеве 25 июня на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Это неправда, что Венгрия что-то делает против Украины. Я хочу подчеркнуть, что Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, в том, чтобы наши дискуссионные вопросы по поводу языка и образования мы решили как можно скорее. Мы также хотим продолжать сотрудничество в области экономики, торговли, и я хочу заверить господина [главу МИД Украины Дмитрия] Кулебу в этом", – цитирует Сийярто УНН.
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