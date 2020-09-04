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ПОЛИТИКА

Украина запретила въезд венгерскому топ-чиновнику

Государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Потапи собирался посетить Ужгород, однако киевские власти не разрешили ему въезд, ссылаясь на угрозу эпидемической ситуации, заявил консул Венгрии Ласло Кути. В связи с этим высказыванием МИД Украины собирается вызвать венгерского посла.

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Фото: depositphotos.com

Украина запретила въезд в Закарпатскую область государственному секретарю Венгрии по вопросам национальной политики Арпаду Потапи, который планировал 3 сентября посетить церемонию открытия после ремонта школы №10 в Ужгороде. Об этом сообщил сайт венгерской общины Закарпатья Karpatalja.

Ремонт проводился в рамках объявленной правительством Венгрии программы поддержки венгерских базовых школ Закарпатья.

Украинские власти отказали топ-чиновнику во въезде на территорию страны, ссылаясь на эпидемическую ситуацию, заявил на церемонии консул Венгрии в Ужгороде Ласло Кути.

"В нескольких сотнях километров отсюда было решено, что наибольшую угрозу эпидемической ситуации в Украине представляет въезд венгерской правительственной делегации", – иронично отметил дипломат.

Как пишет "Европейская правда", заявление консула перепечатали ведущие венгерские СМИ. Указывается, что Венгрия имеет наименьшее относительное количество заражений коронавирусом среди всех государств континентальной Европы.

4 сентября Министерство иностранных дел Украины сообщило на своем сайте, что в связи с "недопустимыми высказываниями" Кути будет вызван посол Венгрии Иштван Ийдярто.

"Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений. Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы", – сказано в сообщении.

Украина с 28 августа закрыла границы для иностранцев из-за опасности распространения COVID-19, что "хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера", отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Мы с пониманием относимся к введенным Венгрией ограничениям в контексте противодействия пандемии коронавируса и ожидаем такого же уважения с венгерской стороны к решениям правительства Украины", – добавили в МИД.

Теги: Закарпатье, МИД Украины, Венгрия, запрет, консульство, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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