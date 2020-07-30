Посол Венгрии в Украине: Нет вопросов о подготовке венгерского сепаратистского района в Украине

После укрупнения Береговского района Закарпатской области его больше нельзя считать "венгерским", поскольку венгров там не более 50%. Об этом сказал посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто, призвав не расценивать споры об админреформе как попытку сепаратизма.

Позицию Венгрии о необходимости сохранения в Закарпатской области Береговского района напрасно расценивали как проявление венгерского сепаратизма. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 29 июля, заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Он напомнил, что в Закарпатской области было 13 районов, а в процессе децентрализации осталось шесть, причем изначально хотели сделать всего четыре.

"Появился шанс, что будет один или два дополнительных района в Закарпатье, и одним из них может быть Береговский. И мы сказали, что это очень позитивно. Однако вопрос не стоял о венгерском или не венгерском районе. Поскольку его объединили с Виноградовским районом, там уже не сохранялось венгерское большинство. Согласно последней переписи населения в Украине 2001 года, процент венгров снизился с 76% до 43%. Так что это больше нельзя назвать венгерским районом, сейчас там по крайней мере 50/50 венгров и украинцев", – сказал Ийдярто.

Дипломат отметил, что многие, не зная ситуации, начинали спорить.

"Не вижу с украинской стороны и не могу подтвердить никакой уступки, просто потому, что ее не было. В процессе переговоров мы отметили, что есть традиция венгерского района, и если его могут сохранить, мы бы это очень ценили. Но я не думаю, что решение в Киеве, Ужгороде или даже в Берегово было определено этим. По крайней мере, сохранят Берегово как центр района. Но мы все еще не знаем функции района, не знаем, как эта новая административная система будет работать. Есть много вопросительных знаков, но нет вопросов о подготовке венгерского сепаратистского района в Украине", – заверил дипломат.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Киев 25 июня обратился к властям Украины с просьбой сохранить в ходе админреформы Береговский район Закарпатской области. Берегово – единственный город в Украине, где преобладает венгерское население, там функционирует венгерское консульство.

Ийдярто – уроженец Берегово, переехал в Венгрию во времена СССР.