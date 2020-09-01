Венгрия должна отменить решение о закрытии границ – Еврокомиссия

Венгрии следует отменить решение о закрытии границ из-за коронавирусной инфекции. Об этом 1 сентября в Twitter заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
"Сегодня мы с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом отправляем письмо венгерскому правительству, в котором напоминаем о важности целостности Шенгенской зоны и недискриминационного применения пограничных мер ко всем гражданам и резидентам ЕС. Разумеется, любые меры, не соответствующие этим основополагающим принципам законодательства ЕС, должны быть немедленно отменены", – написала она.
Юханссон анонсировала разговор "с соответствующими венгерскими коллегами на уровне министров, чтобы запросить дополнительную информацию".
2/2 ...Any measures that do not comply with those fundamental principles of EU law should of course be immediately retracted.— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 1, 2020
We will be speaking to our respective Hungarian Ministerial counterparts shortly to request further information.
С 1 сентября Венгрия закрыла границы для иностранцев из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.
По данным венгерского правительства, на 31 августа в стране подтверждено 6139 случаев заболевания COVID-19, 3761 заболевший выздоровел, 615 умерли.
Шенгенская зона включает 26 европейских государств, отменивших пограничный контроль. Из стран ЕС в нее не входят Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария, но она включает пять стран, не входящих в Евросоюз: Исландию, Швейцарию, Лихтенштейн, Великобританию и Норвегию. Венгрия присоединилась к соглашению о Шенгенской зоне в 2004 году.