Венгрия должна отменить решение о закрытии границ – Еврокомиссия

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон отметила, что правительству Венгрии нужно помнить о важности целостности Шенгенской зоны, закрывая свои границы из-за эпидемии.

Венгрии следует отменить решение о закрытии границ из-за коронавирусной инфекции. Об этом 1 сентября в Twitter заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Сегодня мы с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом отправляем письмо венгерскому правительству, в котором напоминаем о важности целостности Шенгенской зоны и недискриминационного применения пограничных мер ко всем гражданам и резидентам ЕС. Разумеется, любые меры, не соответствующие этим основополагающим принципам законодательства ЕС, должны быть немедленно отменены", – написала она.

Юханссон анонсировала разговор "с соответствующими венгерскими коллегами на уровне министров, чтобы запросить дополнительную информацию".

2/2 ...Any measures that do not comply with those fundamental principles of EU law should of course be immediately retracted.

We will be speaking to our respective Hungarian Ministerial counterparts shortly to request further information. — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 1, 2020

С 1 сентября Венгрия закрыла границы для иностранцев из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

По данным венгерского правительства, на 31 августа в стране подтверждено 6139 случаев заболевания COVID-19, 3761 заболевший выздоровел, 615 умерли.

Шенгенская зона включает 26 европейских государств, отменивших пограничный контроль. Из стран ЕС в нее не входят Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария, но она включает пять стран, не входящих в Евросоюз: Исландию, Швейцарию, Лихтенштейн, Великобританию и Норвегию. Венгрия присоединилась к соглашению о Шенгенской зоне в 2004 году.