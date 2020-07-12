Венгрия усиливает ограничения на границах. Украину внесли в "красный" список стран

Венгерское правительство внесло Украину в "красный" список, граждане которого не смогут попасть в страну во время действия ограничений.

Из "красной" зоны в Венгрию попасть не смогут Фото: EPA

Венгрия с 15 июля вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи с ростом количества инфицирования COVID-19 в соседних странах. Об этом 12 июля сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что Венгрия вводит обязательную проверку состояния здоровья своих граждан на границах, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Всех граждан обязывают проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанных в течении последних пяти дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, которые прибывают в Венгрию из "желтой" зоны. К "желтому" списку относятся среди прочих стран – Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Из "красной" зоны в Венгрию попасть не смогут. Венгерское правительство внесло Украину, Албанию, Черногорию и другие страны в "красный" список.

Хорватия, которая является популярным среди венгров туристическим направлением, находится в "зеленом" списке.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" – самая опасная, "зеленая" – потенциально не опасна, пишет издание.

Ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также на работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья будут проверять.