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Венгрия усиливает ограничения на границах. Украину внесли в "красный" список стран

Венгерское правительство внесло Украину в "красный" список, граждане которого не смогут попасть в страну во время действия ограничений.

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Из "красной" зоны в Венгрию попасть не смогут
Из "красной" зоны в Венгрию попасть не смогут
Фото: EPA

Венгрия с 15 июля вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи с ростом количества инфицирования COVID-19 в соседних странах. Об этом 12 июля сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что Венгрия вводит обязательную проверку состояния здоровья своих граждан на границах, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Всех граждан обязывают проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанных в течении последних пяти дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, которые прибывают в Венгрию из "желтой" зоны. К "желтому" списку относятся среди прочих стран – Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Из "красной" зоны в Венгрию попасть не смогут. Венгерское правительство внесло Украину, Албанию, Черногорию и другие страны в "красный" список.

Хорватия, которая является популярным среди венгров туристическим направлением, находится в "зеленом" списке.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" – самая опасная, "зеленая" – потенциально не опасна, пишет издание.

Ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также на работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья будут проверять.

Ранее Венгрия уже ограничивала въезд украинцев. 19 июня в Венгрии возобновили пропуск автобусов через границу с Украиной.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

По состоянию на утро 12 июля общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек. 

Теги: транспорт, Украина, Венгрия, граница, пограничники, транзит, ограничения, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение
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