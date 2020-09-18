Кулеба – Лаврову: Украина прилагает как никогда много усилий, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе

В ответ на претензии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невыполнении украинской стороной Минских соглашений, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил обо всех "достижениях" России за шесть лет войны.

В то время как Украина прилагает усилия для урегулирования конфликта на Донбассе, российская сторона продолжает обвинять ее в отстутствии прогресса в исполнении Минских соглашений и настаивает, что не является стороной конфликта. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова.

Последний накануне сказал, что не ждет прогресса в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины.

"Если пространно, то в ход снова пошла заезженная пластинка: России на Донбассе нет и Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, собственно, с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе. Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей", – написал Кулеба на своей странице в Facebook 17 сентября.

Он напомнил, что за шесть лет войны сделала российская сторона:

"подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус РФ как стороны конфликта;

"нафаршировала" ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новых и экспериментальных, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне;

осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделения российской армии к военным действиям в Украине;

сбила пассажирский авиалайнер MH17 из российской установки "Бук";

ввела российский рубль, который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;

навязывает российские паспорта украинцам, проживающим в оккупации;

ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям украинцев;

создала российское налоговое поле и много других вещей, которые с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях украинцев Донбасса;

захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности некогда величественных индустриальных гигантов Донбасса;

вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

блокирует выполнение уже достигнутых в рамках трехсторонней контактной группы соглашений относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц;

создает системные препятствия для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;

использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и откровенного шантажа".

"Вот такая она, настоящая русская песня об оккупированных ею районах Украины", – добавил Кулеба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В феврале 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Украина выполняет свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей и "весь мир это видит". "Другая сторона", по его словам, также должна продемонстрировать готовность выполнять взятые на себя обязательства.