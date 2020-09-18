Кулеба – Лаврову: Украина прилагает как никогда много усилий, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе

В то время как Украина прилагает усилия для урегулирования конфликта на Донбассе, российская сторона продолжает обвинять ее в отстутствии прогресса в исполнении Минских соглашений и настаивает, что не является стороной конфликта. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Последний накануне сказал, что не ждет прогресса в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины.
"Если пространно, то в ход снова пошла заезженная пластинка: России на Донбассе нет и Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, собственно, с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе. Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей", – написал Кулеба на своей странице в Facebook 17 сентября.
Он напомнил, что за шесть лет войны сделала российская сторона:
"Вот такая она, настоящая русская песня об оккупированных ею районах Украины", – добавил Кулеба.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".
В феврале 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.
Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Украина выполняет свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей и "весь мир это видит". "Другая сторона", по его словам, также должна продемонстрировать готовность выполнять взятые на себя обязательства.