Лавров не ждет прогресса в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что прогресс в выполнении Минских соглашений при нынешнем руководстве Украины не появится. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, прогресса в выполнении Минских соглашений не будет. Украинцы якобы пытаются от них отойти и навязать их другое прочтение, считает он.
Также глава МИД России назвал постановление Верховной Рады Украины о местных выборах нарушением Минских соглашений. Он настаивает на принятии другого постановления, которое будет предусматривать проведение местных выборов на условиях Москвы, а также на полной амнистии боевиков.
Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.
11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров [советников глав держав "Нормандской четверки"] в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.