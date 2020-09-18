Лавров не ждет прогресса в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины

Представители Украины якобы пытаются отойти от положений Минских соглашений и навязать их другое прочтение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что прогресс в выполнении Минских соглашений при нынешнем руководстве Украины не появится. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, прогресса в выполнении Минских соглашений не будет. Украинцы якобы пытаются от них отойти и навязать их другое прочтение, считает он.

Также глава МИД России назвал постановление Верховной Рады Украины о местных выборах нарушением Минских соглашений. Он настаивает на принятии другого постановления, которое будет предусматривать проведение местных выборов на условиях Москвы, а также на полной амнистии боевиков.