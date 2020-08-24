Лавров заявил, что США пытаются на Россию "повесить всех собак"

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, его страна "никогда не уходит в кусты", если возникла необходимость уладить какой-либо конфликт.

Соединенные Штаты пытаются "повесить всех собак" на Россию. Об этом 23 августа в Московской области на форуме "Территория смыслов" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, стенограмму выступления опубликовал сайт МИД России.

"У дипломата должна быть выдержка, мы ее стараемся проявлять. Примером нам служит президент. Даже в отношении с США, которые на нас пытаются "повесить всех собак" и обвинять нас во вмешательстве в свои выборы, в нарушении всех договоров о разоружении, из которых сами США выходят, но при этом выдумывают предлоги со ссылкой на Россию", – сказал он.

По словам дипломата, Россия при этом "никогда не уходит в кусты", если необходимо взаимодействие с другими странами для урегулирования конфликтов.

"Мы всегда соглашаемся на разговор. Подтверждение тому – регулярные визиты к нам западных представителей, наши поездки к ним. Слишком много конфликтов в этом мире, которые можно решить исключительно совместными усилиями, потому что все проблемы стали глобальными, трансграничными. Это угроза распространения оружия массового уничтожения, терроризм, наркотрафик, все остальные формы организованной преступности, глобальное потепление, изменение климата, продовольственная безопасность, нехватка пресной воды", – перечислил Лавров.

Отношения РФ и США ухудшились на фоне аннексии Россией Крыма, а также агрессии на востоке Украины. США ввели против России санкции.

В США, в частности, с мая 2017 года расследовали возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. Расследование, которое завершилось в марте 2019 года, не обнаружило доказательств сознательного сговора, однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.