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Лавров отменил запланированный в прошлом году визит в Берлин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свою поездку в Германию из-за изменений в формате встречи, внесенных немецкой стороной. Об этом сообщил МИД РФ.

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Дата визита и формат общения Лаврова с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом были определены в августе 2019 года
Дата визита и формат общения Лаврова с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом были определены в августе 2019 года
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированную на 15 сентября поездку в Берлин. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ 14 сентября.

Дата визита и формат участия Лаврова совместно с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом в церемонии закрытия года научно-образовательных партнерств Германии и России 2018–2020 были согласованы в августе прошлого года во время переговоров министров в Москве, отметили в МИД России.

"3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Хайко Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров сильно урезанным", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что на этом фоне было принято решение об отмене визита.

10 сентября 2020 года Евросоюз в очередной раз продлил санкции против России за агрессию против Украины. Меры в виде ограничений в выдаче виз и замораживания активов касаются 175 лиц и 44 организаций.

Комментируя санкции против РФ, Лавров заявил о ненадежности западных партнеров.

"Мы, конечно, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильно с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим ограничить негативное влияние различных западных структур – государств, многочисленных так называемых НПО – на существующие в нашей стране и у наших союзников планы", – сказал он.

Теги: Россия, Германия, Сергей Лавров, МИД России, Хайко Маас
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