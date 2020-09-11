ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мы начинаем дипломатическую войну". Обнародовано видео осмотра белорусскими пограничниками автомобиля украинского посла

Пограничный комитет Беларуси разместил видео с пункта пропуска на белорусско-украинской границе, снятое во время осмотра автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Дипломат предупреждал пограничников о нарушении Венской конвенции и предполагал, что им после досмотра "будут звонить очень многие люди".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кизим белорусским пограничникам: Вы ищете людей или что-то другое?
Кизим – белорусским пограничникам: Вы ищете людей или что-то другое?
Скриншот: Пограничный комитет Беларуси / Telegram

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим грозил дипломатической войной в связи с отказом белорусских пограничников пропустить его автомобиль без осмотра. Это следует из видео, которое разместил 11 сентября в Telegram Пограничный комитет Беларуси.

Кизим заявил, что, согласно Венской конвенции, никто не имеет права без уважительных причин осматривать багаж дипломата при его въезде в страну пребывания. Пограничник сказал, что не станет досматривать сумки, но хотел бы увидеть, что в багажнике.

"Сейчас вам будут звонить очень многие люди. Но дело не в этом. Вы делаете свою работу правильно, я думаю так. Проблема не во мне. Багажник открою, нет вопросов. Вы ищете людей или что-то другое? Но тем самым вы сейчас делаете очень плохой шаг, я сразу говорю", – сказал Кизим.

Пограничник ответил, что понимает дипломата, на что посол заявил: "Когда ваш посол будет ехать, будет совсем по-другому. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?"

В Погранкомитете уверяют, что в действиях сотрудников пограничного поста "Новая Гута" не было нарушений Венской конвенции.

"В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

17 августа впервые в истории украинско-белорусских отношений Министерство иностранных дел Украины вызвало своего посла для консультаций в Киев. Это произошло после передачи Минском задержанных боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение поставить на паузу официальные контакты с Беларусью, пока они "не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины".

7 сентября Кизим вернулся в Минск. По его словам, при пересечении границы его личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками "в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений". Посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси.

Теги: Украина, Беларусь, граница, пограничники, МИД Беларуси, дипломаты, посольство Украины, конвенция, автомобиль, Игорь Кизим, посол, багаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
Камалия заразилась коронавирусом
Камалия заразилась коронавирусом
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS