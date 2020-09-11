"Мы начинаем дипломатическую войну". Обнародовано видео осмотра белорусскими пограничниками автомобиля украинского посла

Пограничный комитет Беларуси разместил видео с пункта пропуска на белорусско-украинской границе, снятое во время осмотра автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Дипломат предупреждал пограничников о нарушении Венской конвенции и предполагал, что им после досмотра "будут звонить очень многие люди".

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим грозил дипломатической войной в связи с отказом белорусских пограничников пропустить его автомобиль без осмотра. Это следует из видео, которое разместил 11 сентября в Telegram Пограничный комитет Беларуси.

Кизим заявил, что, согласно Венской конвенции, никто не имеет права без уважительных причин осматривать багаж дипломата при его въезде в страну пребывания. Пограничник сказал, что не станет досматривать сумки, но хотел бы увидеть, что в багажнике.

"Сейчас вам будут звонить очень многие люди. Но дело не в этом. Вы делаете свою работу правильно, я думаю так. Проблема не во мне. Багажник открою, нет вопросов. Вы ищете людей или что-то другое? Но тем самым вы сейчас делаете очень плохой шаг, я сразу говорю", – сказал Кизим.

Пограничник ответил, что понимает дипломата, на что посол заявил: "Когда ваш посол будет ехать, будет совсем по-другому. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?"

В Погранкомитете уверяют, что в действиях сотрудников пограничного поста "Новая Гута" не было нарушений Венской конвенции.

"В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

17 августа впервые в истории украинско-белорусских отношений Министерство иностранных дел Украины вызвало своего посла для консультаций в Киев. Это произошло после передачи Минском задержанных боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение поставить на паузу официальные контакты с Беларусью, пока они "не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины".

7 сентября Кизим вернулся в Минск. По его словам, при пересечении границы его личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками "в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений". Посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси.