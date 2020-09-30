Марш на Крым обязательно состоится – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что подготовка к маршу на Крым возобновится после открытия границ между государствами.

Крымские татары не отказались от намерения провести массовый переход через административную границу оккупированного Россией Крыма. Об этом 29 сентября в эфире радио "Крым.Реалии" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Суть этой акции была в том, чтобы вместе с нами, с крымскими татарами, с гражданами Украины с материковой части страны на полуостров, который контролируют российские оккупанты, перешли и известные европейские политики от различных международных организаций – ОБСЕ, Совета Европы. Как только сложатся условия, как только откроются границы между государствами, мы возобновим работу по подготовке марша. Эта акция обязательно будет проведена", – сказал он.

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар". Он говорил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные политики. Чубаров не исключил силовой прорыв участников шествия через админграницу.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что не имеют оснований для препятствования участникам марша.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пообещал "жестко" пресечь массовый переход крымских татар на полуостров.

1 апреля Чубаров уведомил о переносе марша на более поздний срок из-за распространения коронавируса.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.