В Госдуме России предлагают провести в Крыму переговоры по Нагорному Карабаху

Так называемый депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек считает, что Крым должен стать переговорной площадкой по Нагорному Карабаху, так как является примером того, "как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок".

Так называемый депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек предлагает сделать Крым площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам Бальбека, крымские армянская и азербайджанская общины крайне встревожены тем, что происходит в Нагорном Карабахе. Он считает, что оккупированный Крым может стать примером того, "как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок".

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. МИД Армении сообщил об обстреле мирных населенных пунктов, минобороны Азербайджана обвинило Ереван в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Баку заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.