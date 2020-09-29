Прокуратура АР Крым объявила в розыск двух участников "Самообороны Севастополя"

Подозреваемые участники незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" в 2014 году помогали оккупантам задерживать проукраински настроенное население Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск двух участников незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Правоохранители установили, что двое граждан Украины, будучи участниками "Самообороны Севастополя", в феврале–марте 2014 года несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Гончарное" недалеко от Севастополя. Они проводили незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

Обоим подозреваемым сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они объявлены в розыск.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.