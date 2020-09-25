В платформе по деоккупации Крыма предложат принять участие России – МИД Украины

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова считает маловероятным, что Россия, оккупировавшая Крым, согласится принять участие в международной платформе по деоккупации полуострова.

В международной платформе по деоккупации Крыма предложат принять участие России. Об этом 25 сентября заявила изданию "Крым.Реалии" первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что в МИД Украины понимают, что на платформе будут рассматриваться в том числе "преступления, которые Россия совершает в Крыму".

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе, – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", – считает Джапарова.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

О создании международной платформы по деоккупации Крыма говорят в МИД Украины. В частности, в августе 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.