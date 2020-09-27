Вице-премьер РФ заявил, что для обеспечения Крыма водой "нужно работать с подземными источниками"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пожаловался на "необычайно" засушливое лето в оккупированном Россией Крыму.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил 27 сентября в видеообращении в Instagram, что провел совещание, на котором обсуждался дефицит воды в оккупированном Крыму.

"Выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала. В этом году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков. В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе, с подземными источниками", – сказал он.

"Крым.Реалии" отмечают, что Хуснуллин назначен Кремлем "куратором" оккупированного полуострова.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 года допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Из-за нехватки воды на оккупированном полуострове Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа перевели на ограниченный график подачи воды. Уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического.