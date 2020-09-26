"Происходит что-то страшное". В Крыму пересохла река, питавшая крупное водохранилище

В оккупированном Россией Крыму снова проблема с водой. Река Танасу пересохла полностью, а в селе Кирпичное Белогорского района полностью высох пруд, куда ходил скот.

В Белогорском районе аннексированного Россией Крыма пересохла река Танасу, правый приток реки Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" 26 сентября со ссылкой на местных жителей.

По информации издания, до середины сентября в реке было небольшое количество воды. В третьей декаде сентября река высохла полностью.

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района полностью высох пруд, куда на водопой ходил скот. Местные жители в этом пруду ловили рыбу.

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное, и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой", – рассказал изданию "Крым.Реалии" житель села Кирпичное на условиях анонимности.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 года допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Из-за нехватки воды на оккупированном полуострове Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа перевели на ограниченный график подачи воды. Уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического.