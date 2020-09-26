ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Происходит что-то страшное". В Крыму пересохла река, питавшая крупное водохранилище

В оккупированном Россией Крыму снова проблема с водой. Река Танасу пересохла полностью, а в селе Кирпичное Белогорского района полностью высох пруд, куда ходил скот.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Крыму пересохла река Танасу
В Крыму пересохла река Танасу
Фото: krymr.com

В Белогорском районе аннексированного Россией Крыма пересохла река Танасу, правый приток реки Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" 26 сентября со ссылкой на местных жителей.

По информации издания, до середины сентября в реке было небольшое количество воды. В третьей декаде сентября река высохла полностью.

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района полностью высох пруд, куда на водопой ходил скот. Местные жители в этом пруду ловили рыбу.

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное, и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой", – рассказал изданию "Крым.Реалии" житель села Кирпичное на условиях анонимности.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 года допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Из-за нехватки воды на оккупированном полуострове Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа перевели на ограниченный график подачи водыУровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического.

Теги: Крым, Симферополь, аннексия, Северо-Крымский канал, питьевая вода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
"Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
"Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS