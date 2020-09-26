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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Резолюция ООН о праве на доступ к воде поможет привлечь Россию к ответственности за нарушения прав человека в Крыму – МИД

Россия как оккупирующее государство должно обеспечивать базовые права граждан оккупированных территорий, в том числе право на доступ к питьевой воде, подчеркнули в МИД Украины.

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МИД Украины заявил, что РФ нарушает базовые права жителей оккупированного Крыма
МИД Украины заявил, что РФ нарушает базовые права жителей оккупированного Крыма
Фото: pixabay.com

Резолюция Совета по правам человека Организации Объединенных Наций о праве на доступ к воде поможет привлечь Россию к ответственности за нарушение прав жителей оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 25 сентября.

"Эта резолюция, как и другие международно-правовые инструменты в сфере международного гуманитарного права и права в области прав человека, станет еще одним важным средством привлечения к ответственности России за нарушения социально-экономических прав людей на оккупированных территориях Украины, в том числе права на доступ к безопасной воде и базовой санитарии", – говорится в сообщении.

В МИД Украины заявили, что варварское отношение оккупантов к территориям и природным ресурсам Украины уже привело к экологической катастрофе на Донбассе. "Затопление шахт и ненадлежащее управление другими незаконно присвоенными промышленными и инфраструктурными объектами вызывает загрязнение грунтовых вод, в том числе радиоактивными отходами", – отметили в МИД, подчеркнув, что опасность грозит не только водным ресурсам оккупированных территорий, но и прилегающих регионов, подконтрольных правительству Украины.

В украинском МИД подчеркнули, что российская оккупационная власть потребляет все больше воды для ускоренного развития военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Ситуация осложняется активным переселением россиян в оккупированный Крым, считают в ведомстве.

"Российская Федерация как государство-оккупант обязана обеспечивать социально-экономические права и потребности населения на территориях, находящихся под ее контролем, в том числе по базовой санитарии и безопасной воде. За нарушение таких обязательств, как и других норм международного гуманитарного права и права в области прав человека, РФ несет полную ответственность. Принятие данной резолюции станет очередным шагом до наступления такой ответственности, над чем мы упорно работаем", – подытожили в Министерстве иностранных дел Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На сегодняшний день в Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Российские оккупанты рассматривали вариант привлечения авиации для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

В сентябре 2020-го стало известно, что оккупанты Крыма для решения проблемы дефицита пресной воды планируют искусственно увеличить количество осадков путем экспериментальных авиационных работ. 

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, МИД Украины, права человека, Донбасс, водоснабжение, аннексия, резолюция, война в Украине, война на Донбассе
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