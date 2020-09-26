Резолюция ООН о праве на доступ к воде поможет привлечь Россию к ответственности за нарушения прав человека в Крыму – МИД

Россия как оккупирующее государство должно обеспечивать базовые права граждан оккупированных территорий, в том числе право на доступ к питьевой воде, подчеркнули в МИД Украины.

Резолюция Совета по правам человека Организации Объединенных Наций о праве на доступ к воде поможет привлечь Россию к ответственности за нарушение прав жителей оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 25 сентября.

"Эта резолюция, как и другие международно-правовые инструменты в сфере международного гуманитарного права и права в области прав человека, станет еще одним важным средством привлечения к ответственности России за нарушения социально-экономических прав людей на оккупированных территориях Украины, в том числе права на доступ к безопасной воде и базовой санитарии", – говорится в сообщении.

В МИД Украины заявили, что варварское отношение оккупантов к территориям и природным ресурсам Украины уже привело к экологической катастрофе на Донбассе. "Затопление шахт и ненадлежащее управление другими незаконно присвоенными промышленными и инфраструктурными объектами вызывает загрязнение грунтовых вод, в том числе радиоактивными отходами", – отметили в МИД, подчеркнув, что опасность грозит не только водным ресурсам оккупированных территорий, но и прилегающих регионов, подконтрольных правительству Украины.

В украинском МИД подчеркнули, что российская оккупационная власть потребляет все больше воды для ускоренного развития военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Ситуация осложняется активным переселением россиян в оккупированный Крым, считают в ведомстве.

"Российская Федерация как государство-оккупант обязана обеспечивать социально-экономические права и потребности населения на территориях, находящихся под ее контролем, в том числе по базовой санитарии и безопасной воде. За нарушение таких обязательств, как и других норм международного гуманитарного права и права в области прав человека, РФ несет полную ответственность. Принятие данной резолюции станет очередным шагом до наступления такой ответственности, над чем мы упорно работаем", – подытожили в Министерстве иностранных дел Украины.