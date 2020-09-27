Опреснение не поможет. Крымская почва превратится в солончаки – гидрогеолог

У оккупировавшей Крым России не хватит мощностей для решения проблемы пресной воды. На полуострове окажется под угрозой существование сельского хозяйства, об этом заявил российский гидрогеолог Юрий Медовар.

У России нет эффективных установок для опреснения морской воды сразу до кондиции питьевой. Об этом 27 сентября в интервью "Обозревателю" рассказал российский гидрогеолог Юрий Медовар.

"Такое есть в Израиле. Они опресняют воду Средиземного моря до кондиции питьевой – до уровня 0,6–0,7 грамма соли в кубическом дециметре, ее можно пить. У нас таких опреснителей нет. Когда до 2014 года Крым снабжался водой из Днепра, эта вода покрывала примерно 80% всех потребностей, 20% составляли воды Крымского полуострова. 80% воды, которую давал Северо-Крымский канал, составляло 1,5 кубокилометра. Это очень большой объем. Опреснителями такое количество компенсировать невозможно. Кроме того, все эти системы опреснения очень энергоемкие", – отметил специалист.

По его словам, основные потребители воды – промышленность и сельское хозяйство. На питьевое снабжение отводится 15%. Если лишить двух основных потребителей воды, в Крыму будет решена проблема с водоснабжением населения и останется 5% на нужды военных.

"Но не будет сельского хозяйства. Почва снова трансформируется в солончаки – так, как было до строительства Северо-Крымского канала", – заявил гидрогеолог.

По его мнению, бурение скважин также не решит проблему.

"Давайте бурить скважины, но таким образом вы уберете весь верхний слой зоны активного водообмена – там, где пресные воды, которые можно использовать для целей водоснабжения. Этот слой занимает примерно 100 метров. Там пресные воды. Ниже их залегают солоноватые воды. Если мы забурим много скважин, мы увеличим суммарный водоприток скважин, но дебит каждой скважины уменьшится. И мы подтянем снизу солоноватые воды и, соответственно, загрязним этот горизонт", – пояснил Медовар.

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.