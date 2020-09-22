Оккупанты хотят опреснять морскую воду в Крыму

Подконтрольные России власти аннексированного Крыма рассматривают возможность применения опреснителей морской воды для преодоления дефицита воды.

В Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Крыма жестко ограничили подачу воды – она подается по часам утром и вечером. Об этом сообщил председатель так называемого республиканского совета министров Юрий Гоцанюк, пишет ТАСС.

Такие меры приняты из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

По информации председателя "госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики" Игоря Вайля, водохранилища естественного стока, которые наполняются за счет осадков и рек, заполнены всего на 25%, поэтому так называемые власти Крыма рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды.

На сегодня в аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.