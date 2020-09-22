Оккупанты хотят опреснять морскую воду в Крыму

В Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Крыма жестко ограничили подачу воды – она подается по часам утром и вечером. Об этом сообщил председатель так называемого республиканского совета министров Юрий Гоцанюк, пишет ТАСС.
Такие меры приняты из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.
По информации председателя "госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики" Игоря Вайля, водохранилища естественного стока, которые наполняются за счет осадков и рек, заполнены всего на 25%, поэтому так называемые власти Крыма рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды.
На сегодня в аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.
До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.
7 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
1 сентября экс-"прокурор" Крыма, ныне депутат госдумы России Наталья Поклонская заявила, что структуры ООН признали ее статус российского депутата от Крыма и предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации о доступе жителей полуострова к питьевой воде. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это заявление манипуляцией.
7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.
Назначенный Кремлем глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину в "государственном терроризме" и попытке создать на аннексированном полуострове масштабную гуманитарную катастрофу.