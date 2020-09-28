Оккупационная власть Крыма собирается принудительно выкупать колодцы и скважины из-за нехватки воды

Так называемые власти Крыма на совещании обсудили проблему с перебоями водоснабжения на полуострове. Тысячи жителей жаловались на несоблюдение графика подачи воды и ее плохое качество.

Оккупационные власти Крыма будут принудительно выкупать у местных жителей колодцы и скважины из-за нехватки воды на полуострове. Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, видео заседания он опубликовал в своем Facebook.

"Вода – это стратегическое сырье. По-другому не будет. Если в данном случае есть какое-то недопонимание с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение – общее дело, и вода — [для] всех, [это] не чья-то собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать людям [воду].Там, где отказываются, принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", – сообщил он.

Также во время совещания рассматривались и вопросы перебоев с водоснабжением в Симферопольском, Ялтинском и Бахчисарайском районах. В частности, на выходных "власть" получила тысячи жалоб от местных жителей из-за несоблюдения графика подачи воды и ее плохого качества. В некоторых районах воды не было до шести дней подряд.

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.