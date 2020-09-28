Оккупационная власть Крыма собирается принудительно выкупать колодцы и скважины из-за нехватки воды

Оккупационные власти Крыма будут принудительно выкупать у местных жителей колодцы и скважины из-за нехватки воды на полуострове. Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, видео заседания он опубликовал в своем Facebook.
"Вода – это стратегическое сырье. По-другому не будет. Если в данном случае есть какое-то недопонимание с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение – общее дело, и вода — [для] всех, [это] не чья-то собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать людям [воду].Там, где отказываются, принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", – сообщил он.
Также во время совещания рассматривались и вопросы перебоев с водоснабжением в Симферопольском, Ялтинском и Бахчисарайском районах. В частности, на выходных "власть" получила тысячи жалоб от местных жителей из-за несоблюдения графика подачи воды и ее плохого качества. В некоторых районах воды не было до шести дней подряд.
В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.
До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
22 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов жестко ограничили подачу воды – она подается по часам утром и вечером. Оккупационные власти Крыма заявили, что рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды.