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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупационная власть Крыма собирается принудительно выкупать колодцы и скважины из-за нехватки воды

Так называемые власти Крыма на совещании обсудили проблему с перебоями водоснабжения на полуострове. Тысячи жителей жаловались на несоблюдение графика подачи воды и ее плохое качество.

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В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
Фото: depositphotos.com

Оккупационные власти Крыма будут принудительно выкупать у местных жителей колодцы и скважины из-за нехватки воды на полуострове. Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, видео заседания он опубликовал в своем Facebook.

"Вода – это стратегическое сырье. По-другому не будет. Если в данном случае есть какое-то недопонимание с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение – общее дело, и вода — [для] всех, [это] не чья-то собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать людям [воду].Там, где отказываются, принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", – сообщил он.

Также во время совещания рассматривались и вопросы перебоев с водоснабжением в Симферопольском, Ялтинском и Бахчисарайском районах. В частности, на выходных "власть" получила тысячи жалоб от местных жителей из-за несоблюдения графика подачи воды и ее плохого качества. В некоторых районах воды не было до шести дней подряд.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/videos/808416176572992/

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

22 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов жестко ограничили подачу воды – она подается по часам утром и вечером. Оккупационные власти Крыма заявили, что рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, аннексия, питьевая вода
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