В Минске протестующие вывели из строя водомет, появилось видео

Протестующие выломали детали водомета в центре Минска, после этого машина пустила струю вверх и облила милиционеров.

Участники Марша освобождения заключенных в Минске испортили водомет, с помощью которого силовики пытались разогнать шествие. Об этом сообщает TUT.BY.

Недалеко от стелы "Минск – город-герой" протестующие обступили машину и сняли с нее канистры и другие детали. Неисправная машина пустила струю вверх, облив стоявших в шеренге милиционеров.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

После этого водомет уехал.

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Видео: GS. BY / YouTube

Десятки тысяч минчан принимают участие в демонстрациях 4 октября, они требуют освободить всех задержанных во время протестных акций.

В Минске закрыты четыре станции метро, с перебоями работает мобильный интернет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.