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Алексиевич: Многие считают, что меня уже не пустят в Беларусь, у нас такое бывает

Нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила, что пока не считает отъезд из Беларуси эмиграцией.

Алексиевич: Я всегда хотела жить дома. Первый раз, когда я уехала в эмиграцию, это тоже был протест против Лукашенко
Алексиевич: Я всегда хотела жить дома. Первый раз, когда я уехала в эмиграцию, это тоже был протест против Лукашенко
Скриншот: TAOBUK / YouTube

Нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич надеется, что вернется в Беларусь. Об этом она заявила на пресс-конференции фестиваля Taormina Book, которая транслировалась фестивалем в YouTube.

"Я всегда хотела жить дома. Первый раз, когда я уехала в эмиграцию, это тоже был протест против Лукашенко, который только пришел к власти. Пока что я не считаю, что уехала в эмиграцию", – сказала она, заметив, что приехала в Европу для участия в фестивале и чтобы посетить своего врача в Берлине.

"Многие считают дома, что меня уже не пустят домой. У нас такое бывает. Но я все-таки попробую жить дома", – сказала она.

Алексиевич обратила внимание журналистов на то, что большинство членов президиума координационного совета арестованы или выехали за пределы Беларуси.

Писательница добавила, что не чувствует себя в безопасности в Беларуси, предположив, что ее "в какой-то мере защитила Нобелевская премия".

"Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Это настолько варварское состояние... Никто из нас еще недавно не мог в это поверить", – добавила она.

Алексиевич – единственный член президиума координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и был на свободе. Она покинула пределы Беларуси 28 сентября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

В президиум координационного совета вошли семь человек: Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Алексиевич – единственный член президиума координационного совета оппозиции, который остается на свободе. Остальные были задержаны или выехали за границу.

Утром 9 сентября Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытаются попасть неизвестные.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним [юриста] Максима Знака", – отметила она в своем заявлении.

Теги: Беларусь, оппозиция, эмиграция, Светлана Алексиевич, демонстрации, акции протеста, протесты в Беларуси
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