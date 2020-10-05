МВД Беларуси заявило о задержании 317 человек на протестах 4 октября

258 участников акций протеста 4 октября в Беларуси "водворены" в места содержания задержанных, заявили в министерстве внутренних дел страны. Правозащитники опубликовали список из 251 задержанного.

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о задержании 317 человек на акциях протеста в стране 4 октября. Об этом 5 октября в Telegram сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек", – написала она.

Правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 251 задержаного, 17 из них отпустили.

4 октября участие в демонстрациях принимали, в частности, десятки тысяч минчан, они требовали освободить всех задержанных во время протестных акций. В столице Беларуси были закрыты четыре станции метро, с перебоями работал мобильный интернет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.