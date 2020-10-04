В воскресенье в Беларуси задержали 200 протестующих – правозащитники

В списке задержанных 4 октября на акциях протеста в Беларуси есть жители Минска, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Гродно, Могилева, Гомеля и Лида, отмечает правозащитный центр "Весна".

4 октября в Беларуси были задержаны 200 участников акций протеста. Такие данные по состоянию на 23.00 приводит белорусский правозащитный центр "Весна".

В списке задержанных указаны жители Минска, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Гродно, Могилева, Гомеля и Лида, а также граждане, чье место задержания не указано.

Некоторых уже отпустили.

В числе задержанных есть, по данным правозащитников, 14 сотрудников СМИ.

4 октября участие в демонстрациях принимали, в частности, десятки тысяч минчан, они требовали освободить всех задержанных во время протестных акций. В столице Беларуси были закрыты четыре станции метро, с перебоями работал мобильный интернет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.