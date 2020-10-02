Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси – Кулеба

Украина присоединится только к персональным санкциям против белорусских чиновников, экономические ограничения страна вводить не будет, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью Фото: EPA

Украина планирует присоединиться к санкциям Европейского союза против Беларуси. Об этом в интервью "BBC News Україна" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", – заявил министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что Украина присоединится только к персональным санкциям против белорусских чиновников, экономические ограничения страна вводить не будет.

"Что касается экономического взаимодействия – мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже – мы желаем ей только добра. У нас нет в планах никакого эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", – сообщил министр.

Однако, по словам Кулебы, эта позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

Также министр не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью, поэтому украинский посол и в дальнейшем будет работать в республике.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.