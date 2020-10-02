В Москве заявили, что Россия автоматически присоединилась к санкциям Беларуси против Евросоюза

В МИД РФ назвали санкции Евросоюза в отношении Беларуси "односторонними и нелегитимными", подрывающими прерогативы Совета Безопасности ООН и ведущими "к дальнейшей эрозии международного права".

Присоединение Москвы к санкциям Беларуси против ЕС в МИД РФ объяснили "союзническими обязательствами" Фото: Совет Федерации / Facebook

Санкции Беларуси против Европейского союза "автоматически" применяются и в России, заявили 2 октября в МИД РФ.

"Обратили внимание на принятое Евросоюзом 2 октября решение о новых ограничительных мерах в отношении Белоруссии. Соответствующий комментарий с объявлением ответных шагов уже сделан белорусской стороной... Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами, белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", – говорится в комментарии российского ведомства.

Дипломаты из РФ назвали санкции ЕС в отношении Минска "односторонними и нелегитимными", подрывающими прерогативы Совета Безопасности ООН и ведущими "к дальнейшей эрозии международного права".

"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", – считают в Москве.

2 октября в связи с событиями в Беларуси Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусов. Президента Александра Лукашенко среди них нет.

В МИД Беларуси ответили своими санкциями.

После этого президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с Лукашенко и обсудил, по версии Кремля, "попытки вмешательства в Беларусь извне".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.