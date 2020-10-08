Зеленский в Лондоне призвал дать Украине план действий по членству в НАТО

Президент Владимир Зеленский во время неформального разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном просил предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 8 октября в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 октября в своей прямой трансляции на странице в Facebook.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким. Он сказал, что Украине нужен план действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что об этом шла речь во время неформального разговора, когда обе стороны называли вещи своими именами.

Зеленский сегодня обсудил с Джонсоном также улучшение торговли между странами, в частности, продажу украинской сельхозпродукции "по привлекательным ценам".

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

Украинский парламент 7 февраля 2019 года принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Украина и Великобритания ведут военное сотрудничество с 2014 года. Великобритания с этого времени поставляла для нужд ВСУ военную помощь. В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

7 октября министры обороны Украины и Великобритании подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сфере. В этом документе речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине и строительстве объектов базирования ВМС Украины.