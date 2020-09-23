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Сийярто рассказал, когда Венгрия перестанет блокировать работу комиссии Украина – НАТО

Закарпатские венгры должны сообщить Будапешту, что проблемы с украинским языковым законом и законом об образовании решены положительно, тогда Венгрия изменит свою позицию в отношении сотрудничества Украины с НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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Сийярто (слева) и Кулеба встретились в Ужгороде
Сийярто (слева) и Кулеба встретились в Ужгороде
Фото: ЕРА

Снятие вето на проведение заседаний комиссии Украина – НАТО на высшем уровне зависит от устранения проблем для венгерской общины Закарпатья, вызванных принятием в Украине законов о функционировании украинского языка как государственного и об образовании. Об этом 23 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Венгрия откажется от блокирования встреч в НАТО, как только "закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопрос языкового закона и закона об образовании были решены положительно для них", сказал Сийярто.

Он также отметил, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского возможна в случае достижения прогресса в переговорах двусторонних комиссий.

"К этой встрече нужно относиться серьезно, чтобы она не была бессмысленной. Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях", – заявил венгерский министр.

Кулеба сообщил, что в ближайшее время запланированы встречи трех комиссий: по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. Он сказал, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с украинским президентом. В МИД Украины еще в начале года сообщили, что подготовка такой встречи началась.

29 мая Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.

Теги: Украина, Закарпатье, МИД Украины, Венгрия, языковой закон, украинский язык, Петер Сийярто, закон об образовании
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