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ПОЛИТИКА

Переговоры Зеленского и Джонсона. Украина предложила Великобритании покупать сельхозпродукцию по привлекательным ценам

Во время встречи в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали экономическое и торговое сотрудничество, а также последствия пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса.

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Зеленский и Джонсон подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Зеленский и Джонсон подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений и стратегического партнерства между странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства по итогам переговоров, которые прошли 8 октября в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании отметил, что поднятие уровня товарооборота между государствами стоит "высоко на повестке дня".

"Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", – отметил Зеленский.

Собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса, отметили в пресс-службе.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину от COVID-19, когда она будет создана. Зеленский заявил, что Украина имеет мощности для массового производства вакцины.

Подписанное сегодня соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве украинский президент назвал историческим.

"Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепленные общеполитические принципы двустороннего сотрудничества и партнерства в новом соглашении имеют важное стратегическое и практическое значение", – сказано в сообщении пресс-службы.

Глава Украинского государства также ознакомил премьер-министра с ситуацией на Донбассе, поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: Украина, Великобритания, сельское хозяйство, товарооборот, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, торговля, соглашение, сотрудничество, вакцина, пандемия
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