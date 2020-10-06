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"Публика будет удивлена". Пристайко рассказал о новом соглашении между Украиной и Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию подпишет соглашение, которое устанавливает стратегическое партнерство между Киевом и Лондоном, рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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Пристайко сказал, что речь идет "фактически" о соглашении о постоянном политическом взаимодействии и торговле
Пристайко сказал, что речь идет "фактически" о соглашении о постоянном политическом взаимодействии и торговле
Фото: ЕРА

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "Голосу Америки", вышедшем 5 октября, рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Соединенное Королевство подпишет соглашение об украинско-британском сотрудничестве. 

"Огромный документ, много сотен страниц. Думаю, публика будет удивлена, когда этот документ будет подписываться лидерами и на столе увидит [большую] стопку бумаг. Это соглашение устанавливает стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле", – рассказал он. 

Пристайко отметил, что новый договор "примерно такой же", как Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, "только направленный на одну страну, которая решила выйти из этого союза". 

"Мы не хотим терять такого важного партнера, как Великобритания, и Великобритания считает, что, покинув ЕС, остается глобальной силой, и хочет оставить эти отношения [с Украиной], развить их", – добавил посол. 

Визит Зеленского и его супруги Елены в Великобританию состоится 7–8 октября, сообщает пресс-служба главы государства. У Зеленского запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых ожидается подписание соглашения. Кроме того, в рамках визита предусмотрена аудиенция президента и первой леди у герцога Кембриджского Уильяма и его супруги, герцогини Кэтрин.

Теги: Украина, Великобритания, Лондон, Соглашение об ассоциации, принц Уильям, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вадим Пристайко, герцогиня Кембриджская Кэтрин
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