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В Англии запретили пластиковые соломинки и ватные палочки

С 1 октября заведения в Англии не имеют права предлагать своим клиентам пластиковые соломинки и мешалки для напитков, также в стране запретили продажу ватных палочек.

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Великобритания ежегодно использует почти 5 млрд пластиковых соломинок, 316 млн мешалок и 1,8 млрд ватных палочек
Великобритания ежегодно использует почти 5 млрд пластиковых соломинок, 316 млн мешалок и 1,8 млрд ватных палочек
Фото: pixabay.com

Запрет на использование одноразовых пластиковых изделий в Англии планировалось ввести в действие в апреле нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса его отложили до 1 октября. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Как заявил министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис, с этой даты становится незаконной продажа или выдача пластиковых соломинок и мешалок для напитков клиентам, а также продажа ватных палочек.

Исключение составляют люди с особыми заболеваниями, которые нуждаются в использовании пластиковых соломинок.

По словам Юстиса, запрет на соломинки, мешалки и ватные палочки – это "всего лишь следующий шаг в нашей борьбе с пластиковым загрязнением и наше обязательство защищать наш океан и окружающую среду для будущих поколений".

Великобритания ежегодно использует почти 5 млрд соломинок, 316 млн пластиковых мешалок и 1,8 млрд ватных палочек, говорится в сообщении.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В Евросоюзе к 2021 году должны запретить использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика.

Теги: Великобритания, Англия, экология, запрет, пластик, пандемия
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